Si respira aria di Palio Corse di addestramento segnate sul calendario

Il Palio 2026 comincia già a prendere forma. Il Collegio dei Capitani e delle Contrade, guidato dal nuovo Gran Maestro Alessandro Airoldi e dal suo Direttivo, ha infatti ufficializzato le date delle corse di addestramento primaverili, momento chiave di avvicinamento alla grande manifestazione. Gli appuntamenti, come sempre ospitati sulla pista di via Novara, sono stati fissati per le domeniche 8 marzo, 29 marzo e 19 aprile, mentre la data del 3 maggio è stata inserita come giornata di recupero, da utilizzare in caso di maltempo o impedimenti che rendessero impossibile lo svolgimento delle corse precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si respira aria di Palio. Corse di addestramento segnate sul calendario

In questa notizia si parla di: respira - aria

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby

Grealish respira l’aria di Napoli

Lucca racconta le sue prime sensazioni da attaccante del Napoli: «Qui si respira un’aria speciale. È un gruppo unito e tutti mi hanno accolto così». Le parole dell’attaccante ed ex obiettivo bianconero

Questo weekend in zona si respira aria di motori e passione! Se sei in zona per il grande evento rallystico di questi giorni, vieni a trovarci al FRANKIE, Miramare di Rimini: sapori autentici, cucina che mette tutti d’accordo e tanta passione. Viale Regina Mar Vai su Facebook

A Torino si respira già aria di #NittoATPFinals! È partito oggi da Piazzale Grande Torino “Tennis in Città”, una serie di otto appuntamenti con gli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, pronti a far scoprire il tennis a chi non vede - X Vai su X

A Bagno a Ripoli si respira aria di Palio. Svelato il drappo conteso, oggi la provaccia - Un cavallo con le tre stelle della Giostra e i riferimenti alle contrade è il premio dell’edizione numero 46 del Palio di Bagno a Ripoli – Giostra della Stella. Segnala lanazione.it

Macchina del Palio, tra dubbi e misteri il centro La Stella è ancora da sistemare. Il rebus delle corse d’addestramento - Legnano (Milano), 20 febbraio 2025 – Il Collegio dei Capitani e delle Contrade nel novembre scorso aveva ufficializzato le date delle corse di addestramento in vista del Palio di Legnano 2025. Come scrive ilgiorno.it