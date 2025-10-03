Si perdono in montagna durante un' escursione | salvati dal Soccorso Alpino

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, allertato dai carabinieri di Nocera, è intervenuto per soccorrere due escursionisti, originari di Pagani, che si erano persi mentre cercavano di raggiungere la località “Chiancolelle” percorrendo il sentiero 320. Il salvataggio Seguendo le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perdono - montagna

Perdono l'orientamento e vagano nel buio in montagna: salvati dal Soccorso Alpino

Sbagliano sentiero e si perdono sulla montagna, escursionisti soccorsi in piena notte

Perdono l’orientamento in montagna, paura per un padre e i suoi tre figli. Salvati dai vigili del fuoco

perdono montagna durante escursioneSi perdono in montagna durante escursione, salvati dal Soccorso Alpino - E' quanto accaduto questa mattina, quando personale del Soccorso Alpino è stato allertato dai carabinieri di Nocera Inferiore per ... Secondo ilmattino.it

Cassino, due turisti inglesi si perdono in alta montagna durante un’escursione: recuperati dai vigili del fuoco - Alle ore 12:30 di oggi, 8 giugno 2025, i vigili del fuoco del distaccamento territoriale ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perdono Montagna Durante Escursione