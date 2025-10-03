Si fermano a mangiare prima di partire ladri rubano i bagagli dall' auto | Nostra vacanza rovinata

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una vacanza rovinata". Non ha altre parole una donna di 63 anni che, con il marito di 66 anni, doveva partire per un viaggio in Thailandia insieme a un'altra coppia e che è stata derubata dei bagagli che si trovavano all'interno dell'auto parcheggiata a Fiumicino davanti a un ristorante, dove i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

