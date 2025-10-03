Si è tutto vero | sono usciti i Blush Armocromia di Rossella Migliaccio

Metropolitanmagazine.it | 3 ott 2025

La linea di make-up di Rossella Migliaccio si arricchisce con il blush in Armocromia. Un prodotto amatissimo, protagonista delle ultime tendenze, finalmente nella shade giusta per ognuno di noi! Il Blush Armocromia è declinato in 12 tonalità, divise per temperatura (6 shade calde e 6 shade fredde), con anche l’indicazione della stagione di appartenenza. Non solo, ogni stagione dell’Armocromia ha 3 colorazioni (chiara, media, scura) per poter trovare quella più simile all’incarnato. Si possono anche mixare tra di loro per creare effetti di chiaro-scuro in base alla forme del viso e all’effetto che si vuole creare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

