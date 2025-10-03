Si è chiusa la 34esima edizione del festival della fotografia di Savignano toccata quota 2000 presenze
Aumenta l’affluenza al Si Fest. Al termine del terzo fine settimana di apertura delle mostre, i numeri confermano ciò che gli occhi e l’afflusso costante di pubblico suggerivano sin dal primo giorno. La 34esima edizione del festival della fotografia di Savignano sul Rubicone ha registrato un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
