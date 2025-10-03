Si è abbassato lentamente non ce ne siamo accorti | il barcon di Legnago affonda nell’Adige

Domenica 28 settembre, mentre festeggiava idealmente il suo ventottesimo anno di attività, l’Al 410 Risto Boat è lentamente scivolato sotto il livello dell’Adige, sprofondando. Il ristorante-battello, conosciuto da molti come “barcon” e punto di riferimento per la città di Legnago, ha fatto affiorare ricordi e legami profondi nella comunità. Simbolo cittadino e sede di cene, feste, concerti e serate di gala, il “barcon” era parte integrante della vita cittadina. La titolare Monia Burato, in un messaggio sui social, ha scritto: “Un simbolo di Legnago, un luogo che negli anni è diventato casa, sogno, famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

