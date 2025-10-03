Mercoledì sera si è spogliato quasi completamente nel parco Aldo Moro, a pochi passi dal centro storico di Altopascio. Un uomo, per ragioni incomprensibili, si è praticamente denudato. Tutto ciò quando nel più grande polmone verde della cittadina del Tau, si trovano, meteo permettendo, famiglie, bambini, cittadini che portano a spasso il proprio cane, chi ne approfitta per il jogging e molto altro. Tra l’altro la temperatura è piuttosto fresca la sera, così come al mattino in questo avvio di autunno. Diverse persone hanno notato questo giovane, all’apparenza almeno, che camminava senza indumenti per il prato, in stato confusionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si denuda al Parco Moro. Intervengono i vigili urbani