Si avvicina la riapertura del distributore di benzina in centro
Stando a quanto dichiarato dal sindaco Michele Vittori ("La riapertura è prevista entro la prossima settimana") all’inizio della riunione del Consiglio comunale di lunedì scorso, è il dirittura d’arrivo l’entrata in funzione dei distributori di carburanti, l’unico in attività nel centro storico di Cingoli (nella foto) e quello a servizio della frazione Troviggiano, chiusi dallo scorso gennaio per il decesso del titolare di entrambi. Il sindaco Vittori, considerato che, in particolare, la chiusura dell’impianto situato sotto le mura urbiche era un problema molto importante non solo per i residenti e per le esigenze di servizi e operatori pubblici e privati (trasporto scolastico, mezzi di soccorso e militari), si è impegnato seguendo l’evolversi della situazione con l’azienda e stimolandone l’interesse per una propizia soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: avvicina - riapertura
Piazza Giotto si avvicina alla riapertura. Ora scatta il monitoraggio sugli alberi
Centro di medici e infermieri volontari, si avvicina la riapertura nella sede della Croce Rossa
Rinnovato il Camp Nou di Barcellona, si avvicina riapertura al pubblico
A Città di Castello si avvicina la riapertura del Mercato coperto di corso Cavour, riqualificato con un investimento di 189 mila euro. Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei 10 box disponibili, destinati ad attività alimentari, artigianali e agricole. “ Vai su Facebook
Mercato coperto, si avvicina riapertura dopo 2 anni di lavori | C’è avviso per assegnare spazi commerciali http://ow.ly/rgpL106nkYR [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Esplosione al distributore di benzina, due operai investiti dalle fiamme: sono gravi - Colturano, 5 settembre 2025 – Due operai di 21 e 59 anni sono rimasti gravemente ustionati a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un distributore di carburante IP a Colturano, in provincia ... Lo riporta ilgiorno.it
Varese, cocaina pagata al distributore di benzina con le tessere del reddito di cittadinanza. Per una dose bastava il pos - Succedeva a Cislago (Varese), presso un distributore di benzina gestito da Marco Bono, 51 anni, originario di Rosarno (Reggio ... Come scrive milano.corriere.it