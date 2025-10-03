Si avvicina la riapertura del distributore di benzina in centro

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando a quanto dichiarato dal sindaco Michele Vittori ("La riapertura è prevista entro la prossima settimana") all’inizio della riunione del Consiglio comunale di lunedì scorso, è il dirittura d’arrivo l’entrata in funzione dei distributori di carburanti, l’unico in attività nel centro storico di Cingoli (nella foto) e quello a servizio della frazione Troviggiano, chiusi dallo scorso gennaio per il decesso del titolare di entrambi. Il sindaco Vittori, considerato che, in particolare, la chiusura dell’impianto situato sotto le mura urbiche era un problema molto importante non solo per i residenti e per le esigenze di servizi e operatori pubblici e privati (trasporto scolastico, mezzi di soccorso e militari), si è impegnato seguendo l’evolversi della situazione con l’azienda e stimolandone l’interesse per una propizia soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si avvicina la riapertura del distributore di benzina in centro

© Ilrestodelcarlino.it - Si avvicina la riapertura del distributore di benzina in centro

In questa notizia si parla di: avvicina - riapertura

Piazza Giotto si avvicina alla riapertura. Ora scatta il monitoraggio sugli alberi

Centro di medici e infermieri volontari, si avvicina la riapertura nella sede della Croce Rossa

Rinnovato il Camp Nou di Barcellona, si avvicina riapertura al pubblico

Esplosione al distributore di benzina, due operai investiti dalle fiamme: sono gravi - Colturano, 5 settembre 2025 – Due operai di 21 e 59 anni sono rimasti gravemente ustionati a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un distributore di carburante IP a Colturano, in provincia ... Lo riporta ilgiorno.it

Varese, cocaina pagata al distributore di benzina con le tessere del reddito di cittadinanza. Per una dose bastava il pos - Succedeva a Cislago (Varese), presso un distributore di benzina gestito da Marco Bono, 51 anni, originario di Rosarno (Reggio ... Come scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Avvicina Riapertura Distributore Benzina