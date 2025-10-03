Stando a quanto dichiarato dal sindaco Michele Vittori ("La riapertura è prevista entro la prossima settimana") all’inizio della riunione del Consiglio comunale di lunedì scorso, è il dirittura d’arrivo l’entrata in funzione dei distributori di carburanti, l’unico in attività nel centro storico di Cingoli (nella foto) e quello a servizio della frazione Troviggiano, chiusi dallo scorso gennaio per il decesso del titolare di entrambi. Il sindaco Vittori, considerato che, in particolare, la chiusura dell’impianto situato sotto le mura urbiche era un problema molto importante non solo per i residenti e per le esigenze di servizi e operatori pubblici e privati (trasporto scolastico, mezzi di soccorso e militari), si è impegnato seguendo l’evolversi della situazione con l’azienda e stimolandone l’interesse per una propizia soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si avvicina la riapertura del distributore di benzina in centro