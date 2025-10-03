Sì alla vendita di San Siro il consigliere Monguzzi si dimette | Traditi i cittadini ricorreremo alla giustizia
Dopo il sì per la cessione del Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan, il Consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi ha annunciato le sue dimissioni dalla presidente della Commissione Ambiente e Mobilità. "È impossibile in queste condizioni poter lavorare al servizio delle istituzioni e dei cittadini", ha riferito. "Per me la battaglia non è finita, ricorreremo alla giustizia in tutte le sedi possibili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
