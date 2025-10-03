Shutdown Usa | cosa cambierebbe? Perchè Trump è convinto che sia la mossa giusta?

Nuovo shutdown negli Usa: cosa cambia per servizi, mercati e lavoratori? Le ragioni di Trump e lo scontro con Democratici e Repubblicani. La parola che Washington teme di più è tornata al centro della scena: shutdown. Un termine tecnico che, tradotto nella vita quotidiana, significa sportelli chiusi, attese infinite e stipendi che non arrivano. Dopo il fallimento delle ultime mediazioni al Congresso, l’amministrazione ha ordinato alle agenzie federali di avviare le procedure di spegnimento. È il quindicesimo episodio dal 1981, ma le dimensioni fiscali attuali e il peso politico della contesa lo rendono diverso dai precedenti. 🔗 Leggi su Notizie.com

