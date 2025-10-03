Shottini fino all’alba e piazza Cesare Battisti si sveglia ogni sabato nel degrado

La Spezia, 3 ottobre 2025 – Arrivano con il buio delle 22 e con la cassa stereo bluetooth a spalla. A passo deciso, cappellini neri con visiera calcati sulla fronte, o il cappuccio della felpa tirato su per qualcun altro. Si sistemano in piedi sulla soglia di uno dei portoni che meglio guarda alla piazza. Quello che del gruppo ne è l'addetto, attiva la scatola scura che subito, insieme a un arcobaleno di luci intermittenti, comincia a pompare musica a palla: il sabato sera, in piazza Cesare Battisti, è servito. Davanti a loro un formicaio umano brulicante: giovani e giovanissimi si assiepano contro i muri e i portoni, si baciano, bevono, ballano, gridano – dice qualcuno – fino a picchiarsi, fino a sfinirsi.

Shottini fino all’alba e piazza Cesare Battisti si sveglia ogni sabato nel degrado - Ma i negozianti ne fanno le spese: cocci di bottiglia e rifiuti sparsi ovunque. Lo riporta msn.com