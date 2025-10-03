Torna in Italia Shoot the Book!, l’iniziativa della Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) dedicata alla promozione dell’adattamento audiovisivo delle opere letterarie francesi. L’evento, realizzato dall’ Institut français Italia con il sostegno dell’ Institut français, si inserisce all’interno del Book Adaptation Forum del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, consolidando il legame tra editoria e cinema. Un ponte tra editoria e audiovisivo. Attivo da oltre dieci anni, Shoot the Book! è un programma di incontri professionali che accompagna gli editori francesi sui principali mercati audiovisivi internazionali, favorendo l’incontro con produttori, registi e piattaforme alla ricerca di nuove storie da portare sullo schermo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Shoot the Book!@MIA 2025: a Roma editori e produttori internazionali per trasformare libri in cinema e serie