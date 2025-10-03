Sherlock Holmes torna in tv con Sherlock & Daughter
Dopo l’interpretazione iconica di Benedict Cumberbatch, il detective di Conan Doyle rivive in «Sherlock & Daughter», serie con David Thewlis in uscita il 4 ottobre su Sky, tra paternità inattesa e una nuova cospirazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dal 2 ottobre è in edicola "Il capitano scomparso". Ogni settimana in edicola tutti i casi che hanno trasformato Sherlock Holmes in un mito senza tempo. Dalle avventure più famose agli episodi ormai introvabili, una collana imperdibile dedicata all’abile detectiv - facebook.com Vai su Facebook
IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES Continua il revival di questa bellissima serie animata. È imminente l'uscita dello "Sherlock Holmes Sourcebook". In Italia può essere richiesto a [email protected] #sherlockholmes #ilfiutodisherlockholmes #ha - X Vai su X
