Sherlock Holmes torna in tv con Sherlock & Daughter

Laverita.info | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’interpretazione iconica di Benedict Cumberbatch, il detective di Conan Doyle rivive in «Sherlock & Daughter», serie con David Thewlis in uscita il 4 ottobre su Sky, tra paternità inattesa e una nuova cospirazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

sherlock holmes torna in tv con sherlock amp daughter

© Laverita.info - Sherlock Holmes torna in tv con «Sherlock & Daughter»

In questa notizia si parla di: sherlock - holmes

Ritorno di sherlock holmes nella stagione 2 di watson: cosa significa per la serie

Sherlock Holmes torna in Watson 2: ecco chi lo interpreta nella serie crime

Spock e la connessione con sherlock holmes: rivelazioni in star trek strange new worlds

sherlock holmes torna tvSherlock Holmes 3, ancora un aggiornamento sul progetto a lungo atteso - Il sequel della serie di Sherlock Holmes, in fase di sviluppo da tempo e guidato da Robert Downey Jr. Da cinefilos.it

Sherlock Holmes torna in Watson 2: ecco chi lo interpreta nella serie crime - Sarà Robert Carlyle a vestire i panni di Sherlock, accanto a Morris Chestnut nel ruolo del dottor John Watson e gli altri membri del cast. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sherlock Holmes Torna Tv