Sherlock Holmes 3 Eddie Marsan non è fiducioso verso un terzo capitolo

Dopo ciò che ha detto Susan Downey in merito a Sherlock Holmes 3, Eddie Marsan, che nei film precedenti interpreta l’Ispettore Lestrade, ha rilasciato delle dichiarazioni in decisivo contrasto con quanto riferito dalla produttrice. Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Eddie Marsan e altri, i due film del franchise sono stati un successo al botteghino e hanno mantenuto una fedele base di fan. Sherlock Holmes 3 è entrato in fase di sviluppo dopo Gioco di ombre, ma il progetto è notoriamente fermo da oltre un decennio, mentre la programmazione di Downey era dominata dall’ MCU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it