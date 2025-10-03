Sherlock holmes 3 eddie marsan esprime dubbi sul terzo capitolo

La produzione di Sherlock Holmes 3 continua a essere al centro di discussioni tra fan e addetti ai lavori, nonostante il lungo periodo di inattività. Le dichiarazioni provenienti da diverse fonti evidenziano un quadro ancora incerto riguardo alla realizzazione del progetto. Questo articolo analizza gli ultimi aggiornamenti ufficiali e le opinioni contrastanti sul futuro della saga. lo stato attuale di Sherlock Holmes 3. le dichiarazioni della produttrice ufficiale. Secondo Susan Downey, produttrice del franchise, ci sono ancora intenzioni concrete di portare avanti il progetto. La sua comunicazione indica che sia il cast che la troupe sarebbero ancora interessati a realizzare il film, ma si sta lavorando principalmente sulla definizione della trama.

In questa notizia si parla di: sherlock - holmes

