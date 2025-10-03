Sherlock & Daughter: recensione della serie con David Thewlis e Blu Hunt Mentre fanno notizia i diversi attori alternatisi nel ruolo di James Bond, sembra esserci meno curiosità su quelli che hanno interpretato il più iconico detective della storia della letteratura: Sherlock Holmes. Sarà che sono talmente tanti da rendere l’impresa di citarli tutto piuttosto ardua. Solo negli ultimi quindici anni ricordiamo Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Will Ferrell ed Henry Cavill. A loro si aggiunge da quest’anno anche David Thewlis (il professor Lupin di Harry Potter, tanto per citare uno dei suoi ruoli più popolari). 🔗 Leggi su Cinefilos.it