SHADOWSPELL ACADEMY | LA RIVELAZIONE DELL’OMBRA di Shannon Mayer e KF Breene

La Rivelazione dell’Ombra é il terzo volume ambientato alla Shadowspell Academy della saga The Culling Trials di Shannon Mayer e K.F. Breene. Pubblicato in Italia da Fanucci Editore e tradotto da Laura Mastroddi. Trama. Non sei tu a scegliere l’accademia. È l’accademia che sceglie te. È arrivato il momento di affrontare l’ultima sfida. E io che pensavo di essere sopravvissuta al peggio. La mia squadra sta cadendo a pezzi e il mio cuore è in frantumi a causa delle perdite che ho subìto. Ma non posso fermarmi proprio ora che sono così vicina alla meta. Troppe persone dipendono da me. Pensavo davvero che non ci fosse altro che potessi perdere, fino a quando non ho scoperto la vera natura della mia linea di sangue. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - SHADOWSPELL ACADEMY: LA RIVELAZIONE DELL’OMBRA di Shannon Mayer e K.F. Breene