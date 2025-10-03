Sgominata la ' banda dell' Airtag' raffica di furti di auto di lusso | 4 arresti

Il casertano torna al centro delle cronache giudiziarie per una maxi-operazione dei carabinieri che ha smantellato una vera e propria organizzazione criminale specializzata nei furti di auto di lusso. Le città di Aversa e Marcianise, insieme ad altri comuni della Campania, erano infatti tra i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: sgominata - banda

Furti e droga, banda sgominata: un carabiniere tra gli indagati

Minicar acquistate con assegni falsi, sgominata una banda: in 4 nei guai

Due arresti per furto aggravato. Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame

[Vivere Marche] Pesaro: Sgominata banda di ladri di furgoni, furti anche a Pesaro: 6 arresti https://vivere.me/fmjK-18-f Vai su Facebook

Orologi di lusso rubati e rivenduti all'estero: sgominata banda. In casa Rolex per mezzo milione - X Vai su X

Sgominata tutta la banda di rapinatori della movida - MARTINSICURO La caccia è finita: il terzo uomo della banda che seminava terrore nelle serate della movida tra Alba e Martinsicuro, tra rapine e scippi, è stato preso. Come scrive ilmessaggero.it

Sgominata banda di giovani Latinos dedita a furti nel Lazio, arrestato un 21enne - I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno sgominato una banda di giovani Latinos dedita ai furti nel Lazio, individuando anche il loro covo. Come scrive rainews.it