Sfide Velocità e Adrenalina | ecco dove seguire i migliori eventi di sport del weekend

Primo weekend di ottobre e già si preannuncia un ricchissimo di sport. In questo fine settimana sono tanti gli appuntamenti che terranno compagnia al nutrito pubblico di appassionati: dal debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, passando per la MotoGP in Indonesia, la Formula 1 a Singapore e un turno di Serie A.

