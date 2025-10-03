Sfide Velocità e Adrenalina | ecco dove seguire i migliori eventi di sport del weekend
Primo weekend di ottobre e già si preannuncia un ricchissimo di sport. In questo fine settimana sono tanti gli appuntamenti che terranno compagnia al nutrito pubblico di appassionati: dal debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, passando per la MotoGP in Indonesia, la Formula 1 a Singapore e un turno di Serie A . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: sfide - velocit
