Novara, 3 ottobre 2025 – Una sfida ad alta velocità andata in scena non su un circuito ma lungo l’autostrada. La pericolosa gara ha avuto luogo infatti sulla A4 Torino-Milano. A improvvisarsi piloti sono stati alcuni cittadini svizzeri, diretti a Milano. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Novara il gruppo di giovani elvetici (tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni) aveva pensato bene di sfidarsi nel traffico dell’autostrada con l’obiettivo di dimostrare la propria (presunta) abilità al volante. A interrompere la sfida, dopo un inseguimento, sono state lo scorso 9 settembre due pattuglie della Stradale di Novara, sottosezione Novara Est, intervenute per porre fine alla pericolosissima gara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfida ad alta velocità in autostrada A4 a bordo di Ferrari e Lamborghini: denunciati tre svizzeri