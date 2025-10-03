Settimana della protezione civile le iniziative in Campania

Tempo di lettura: 3 minuti La tradizionale “settimana della protezione civile” in Campania raddoppia: si svolgeranno dal 5 al 17 ottobre le attività dedicate alla prevenzione e alla riduzione del rischio da disastri naturali. Sono numerosi gli eventi organizzati dalla Regione Campania: Esercitazioni, Open day, visite guidate, attività espositive, InfoPoint.    Dodici giorni in cui la Protezione Civile metterà al centro le comunità. Titolo dell’iniziativa è “Più consapevoli oggi, più protetti domani”.   Istituita nel 2019, la Settimana della Protezione civile si tiene da allora in tutto il territorio nazionale in corrispondenza della “Giornata mondiale per la riduzione del rischio dei disastri naturali”, che si celebra il 13 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

