Settimana della dislessia gli eventi ad Arezzo

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Arezzo insieme all'Università di Siena (Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive) e in collaborazione con l’associazione I Care promuove un evento di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it