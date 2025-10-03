Settimana della dislessia gli eventi ad Arezzo

Arezzonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Arezzo insieme all'Università di Siena (Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive) e in collaborazione con l’associazione I Care promuove un evento di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - dislessia

Due iniziative dell’Istituto di Agazzi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025

Due iniziative dell’Istituto di Agazzi per la Settimana Nazionale della Dislessia

Gli appuntamenti della settimana nazionale della dislessia 2025 a Chieti

settimana dislessia eventi arezzoApprezzare le differenze. Apprendimento in corso per una nuova cultura del lavoro - Martedì 7 e venerdì 10 ottobre in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia. Da lanazione.it

settimana dislessia eventi arezzoSettimana Nazionale della Dislessia 2025: il programma completo degli eventi in Italia - 12 ottobre): eventi in tutta Italia, congresso AID, incontri e formazione per famiglie e scuole ... Scrive nostrofiglio.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Dislessia Eventi Arezzo