Settima giornata per la serie B | Empoli a Bolzano e a Carrara arriva la Juve Stabia

La settima giornata di Serie B propone sfide importanti per le squadre toscane. Empoli e Carrarese saranno chiamate a confermare le proprie ambizioni, affrontando avversari determinati a guadagnare punti preziosi. Entrambe le partite si giocheranno domenica (5 ottobre) alle 15. Empoli a Bolzano contro il Sudtirol. L' Empoli arriva dal pareggio interno contro il Monza (1-1), un risultato che ha lasciato qualche rimpianto ma anche segnali di crescita. La trasferta a Bolzano rappresenta un test di maturità contro un Sudtirol solido e organizzato, reduce dal pari esterno contro il Pescara. Assenza pesante per gli azzurri: Lorenzo Ignacchiti sarà out per una lesione distrattiva al bicipite femorale sinistro.