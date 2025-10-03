Settanta posti letto per indigenti e senzatetto | il cardinal Zuppi inaugura i nuovi spazi di Santa Teresa
“Per fare cose grandi, bisogna farsi piccoli, essere persone piccole e amabili. L’amabilità è giocarsela alla pari, capire che c’è vera gioia nel dare, non tanto nel ricevere. È questa la conversione che Gesù chiede a ciascuno di noi. Per donarsi veramente agli altri, serve diventare uomini e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: settanta - posti
Palazzo Lazzarini, l’altra vocazione. Per gli studenti settanta posti letto
Quest'oggi, Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 17, Federico Montaldo presiederà la conferenza dal titolo: L'archivio fotografico Ivo Saglietti. La conferenza si svolgerà in presenza, con la disponibilità di settanta posti, presso la Sala Conferenze dell'Accademi - facebook.com Vai su Facebook
Edisu Piemonte, 115 nuovi posti letto per studenti - Edisu Piemonte, l'Ente per il diritto allo studio del Piemonte, annuncia 115 nuovi posti letto per gli studenti borsisti per l'Anno Accademico 2025/26, tra Torino e Biella. Lo riporta ansa.it