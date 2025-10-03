Sessantacinque milioni per Ex Sanderson e aree degradate Schifani annuncia il piano dei fondi di coesione

Il governatore Renato Schifani ha annunciato il piano da 1,3 miliardi del Piano di coesione. Tra i primi provvedimenti figurano gli interventi nelle città. A Messina saranno destinati 65 milioni per la bonifica e la valorizzazione delle aree ex Sanderson e per il risanamento delle zone degradate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it