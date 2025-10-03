Sessanta anni di matrimonio per Quinta e Giuliano

Sessanta anni di matrimonio festeggiati nella tranquillità di una famiglia felice. Si sono sposati, nella Chiesa del Sacro Cuore a Sansepolcro, il 3 ottobre del 1965 e questa non è una straordinaria notizia se non fosse che oggi sono ancora felicemente insieme e nei prossimi giorni festeggeranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

