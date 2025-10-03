Servizi sociali a Cava de' Tirreni il centrodestra | Dramma per i cittadini 5 milioni a rischio

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischia di perdere 5 milioni di euro destinati alle famiglie più fragili il Piano di Zona, fermo per "deliberata incapacità politica e amministrativa". È la dura accusa del centrodestra di Cava de' Tirreni, che attacca la maggioranza sulla gestione dell'Azienda Consortile per i Servizi Sociali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: servizi - sociali

