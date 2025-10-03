Le città italiane si sono svegliate con binari e strade insolitamente quieti: lo sciopero generale indetto oggi dalla Cgil per Flotilla e Gaza ferma trasporti, scuole e sanità, mobilitando oltre cento cortei da Nord a Sud. Motivazioni e contesto della mobilitazione La Confederazione guidata da Maurizio Landini ha scelto di legare lo sciopero a un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Servizi rallentati e oltre 100 cortei: la Cgil sciopera per Gaza e Flotilla