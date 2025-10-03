Serie tv ottobre 2025 è il mese de Il mostro Task e It Tutte le uscite su Netflix Disney+ Prime Sky e Apple Tv+

Con l’arrivo di ottobre si entra a piè pari in autunno, stagione di prime piogge, divano e, naturalmente, serie tv. Molto interessanti le proposte delle piattaforme streaming disponibili in Italia. E, a proposito di Italia, sono ben tre le produzioni che questo mese si confronteranno finalmente con il pubblico: il teen drama Riv4li ( Netflix ), Petra, la serie Sky con protagonisti Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, ma soprattutto Il mostro (Netflix), l’attesissima serie firmata da Stefano Sollima sugli omicidi del mostro di Firenze. Occhi puntati anche su Prime Video che propone la docuserie Alle Iv3rson prodotta da Shaquille O’Neal, Stephen Curry ed Erick Peyton, su Allen Iverson, icona dell’NBA. 🔗 Leggi su Open.online