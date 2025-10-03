Serie e romanzi uniscono Italia e Francia al MIA 2025

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardando all’edizione 2025 del MIA, il dialogo tra Italia e Francia si accende di nuove prospettive grazie a due progetti gemelli firmati dall’Institut français Italia: Scenari Transalpini, dedicato alle serie televisive, e Shoot the Book!, ponte tra editoria e audiovisivo. Insieme, disegnano una mappa di collaborazione che unisce creativi, produttori ed editori delle due sponde. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

serie e romanzi uniscono italia e francia al mia 2025

© Sbircialanotizia.it - Serie e romanzi uniscono Italia e Francia al MIA 2025

In questa notizia si parla di: serie - romanzi

Will Trent, su Rai 2 in chiaro la serie poliziesca tratta dai romanzi di Karin Slaughter

Off campus: il cast della serie prime video ispirata ai romanzi di elle kennedy

Dov’è il commissariato dove lavora Montalbano? E la casa al mare? Viaggio sui set reali della celebre serie ispirata ai romanzi di Camilleri

'Il Capitano Mariani' incoronato miglior serie crime italiana - Nella cornice di Villa Cuturi, a Massa, Giovanni Taranto ha ricevuto il Premio nazionale 'Un Giallo per Amico' per la miglior serie italiana di romanzi crime. ansa.it scrive

Dalle serie ai romanzi è caccia al mostro - La cronaca nera, soprattutto quando si tinge di contorni esoterici e inspiegabili, o presunti tali, diventa rapidamente anche oggetto perfetto per la narrazione, letteraria o per immagini. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Romanzi Uniscono Italia