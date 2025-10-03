Serie D Varese strizza l’occhio al salto Ciceri imbattuto sa come si fa

Il cammino è tracciato. E potrebbe avere per approdo la Serie C. Il Varese ha cominciato la stagione con le campane a festa e lo dimostrano le quattro vittorie contro Imperia, Sestri Levante, Cairese e Club Milano, oltre al pareggio con il Chisola. Due soli punti dalla vetta occupata dal Vado. La tifoseria biancorossa sogna: a una club capace di essere, nel pur lontano campionato 1967-68, settima forza del campionato di massima serie e in cadetteria sino alla stagione 2014-15, la quarta serie va decisamente stretta. Da questi colori sono passati, giusto per citare qualche “sconosciuto“, Giuseppe Meazza, Claudio Gentile, Giampiero Marini, Pietro Maroso, Giovanni Trapattoni, Armando Picchi, Roberto Bettega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

