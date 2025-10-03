Serie C | Pianese-Livorno 2-1 le pagelle | difesa in apnea Cioffi non basta

Livornotoday.it | 3 ott 2025

Un brutto Livorno cade sul campo della Pianese. Malgrado l'iniziale vantaggio siglato da Cioffi, gli amaranto hanno dovuto soccombere ai bianconeri, che si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Bellini e Martey. Negativa la prova degli uomini di Formisano, incapaci di reagire nella seconda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

