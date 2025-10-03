Serie C | Pianese-Livorno 2-1 le pagelle | difesa in apnea Cioffi non basta

Un brutto Livorno cade sul campo della Pianese. Malgrado l'iniziale vantaggio siglato da Cioffi, gli amaranto hanno dovuto soccombere ai bianconeri, che si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Bellini e Martey. Negativa la prova degli uomini di Formisano, incapaci di reagire nella seconda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it