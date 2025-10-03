Serie C Pianese-Livorno 2-1 | Cioffi illude ma gli amaranto deludono ancora
Gli ultimi due risultati positivi, purtroppo, erano stati soltanto un'illusione. Il Livorno, sul campo della Pianese, torna nuovamente a mostrare tutti quei limiti emersi in questa prima parte di stagione e vengono sconfitti per 2-1. Inutile l'iniziale vantaggio firmato da Cioffi, con gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Serie C Girone B: la Pianese ribalta il Livorno, colpo Arezzo a Rimini. La classifica aggiornata - A Piancastagnaio la Pianese riesce a superare il Livorno in rimonta: al 34’ Cioffi illude gli amaranto, ma in pieno recupero del primo tempo Bellini trova il p ... Da ilovepalermocalcio.com
Serie C | Pianese-Livorno 2-1, le pagelle: difesa in apnea, Cioffi non basta - Malgrado l'iniziale vantaggio siglato da Cioffi, gli amaranto hanno dovuto soccombere ai bianconeri, che si sono imposti per 2- Scrive livornotoday.it