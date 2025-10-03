Serie C Pianese-Livorno 2-1 | Cioffi illude ma gli amaranto deludono ancora

Livornotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi due risultati positivi, purtroppo, erano stati soltanto un'illusione. Il Livorno, sul campo della Pianese, torna nuovamente a mostrare tutti quei limiti emersi in questa prima parte di stagione e vengono sconfitti per 2-1. Inutile l'iniziale vantaggio firmato da Cioffi, con gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: serie - pianese

