SERIE C Latina-Benevento | la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minuto Latina e Benevento si affrontano al “Francioni” nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato. I sanniti dopo il 2-0 al Trapani nell’ultimo turno sono in vetta alla classifica insieme alla Salernitana a quota 16 punti. I pontini allenati dall’ex giallorosso Alessandro Bruno sono dodicesimi (8) a ridosso della zona playoff. Tabellino Latina-Benevento (ore 20:30) Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, Ciko, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Ekuban, Parigi. A disp.: Basti, Iosa, Dutu, Vona, Farneti, Pannitteri, De Ciancio, Pellitteri, Pace, Scravaglieri, Di Giovannantonio, Fasan, Quieto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: serie - latina
Coppa Italia serie C, il Perugia si guadagna il Latina. Cangelosi: "Bene la qualificazione ma abbiamo creato poco"
Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe schianta Latina e oggi in finale affronta la Virtus Roma
Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cade nella finale. All’Estra Forum passa la Virtus Roma. Latina piega Fabriano e si piazza terza
#Basket #SerieC #GironeI #Lazio #Latina #Sermoneta #Cisterna #Scauri Comincia col botto la nuova stagione di Serie C Basket! Basket Bee NBT Fortitudo Cisterna - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Latina Benevento/ Streaming video tv: capolista ospite al Francioni (Serie C, 3 ottobre 2025) - Diretta Latina Benevento, streaming video tv: impegno arduo per i padroni di casa che sfideranno la squadra prima in classifica (Serie C, 3 ottobre 2025) ... Scrive ilsussidiario.net
Serie C / Diretta Latina-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE - Benevento, le formazioni ufficiali LIVE proviene da OttoPagine. Secondo msn.com