SERIE C Latina-Benevento | la diretta testuale

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Latina e Benevento si affrontano al “Francioni” nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato. I sanniti dopo il 2-0 al Trapani nell’ultimo turno sono in vetta alla classifica insieme alla Salernitana a quota 16 punti. I pontini allenati dall’ex giallorosso Alessandro Bruno sono dodicesimi (8) a ridosso della zona playoff.  Tabellino Latina-Benevento (ore 20:30) Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, Ciko, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Ekuban, Parigi. A disp.: Basti, Iosa, Dutu, Vona, Farneti, Pannitteri, De Ciancio, Pellitteri, Pace, Scravaglieri, Di Giovannantonio, Fasan, Quieto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

serie c latina benevento la diretta testuale

© Anteprima24.it - SERIE C/ Latina-Benevento: la diretta testuale

In questa notizia si parla di: serie - latina

Coppa Italia serie C, il Perugia si guadagna il Latina. Cangelosi: "Bene la qualificazione ma abbiamo creato poco"

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe schianta Latina e oggi in finale affronta la Virtus Roma

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cade nella finale. All’Estra Forum passa la Virtus Roma. Latina piega Fabriano e si piazza terza

Diretta Latina Benevento/ Streaming video tv: capolista ospite al Francioni (Serie C, 3 ottobre 2025) - Diretta Latina Benevento, streaming video tv: impegno arduo per i padroni di casa che sfideranno la squadra prima in classifica (Serie C, 3 ottobre 2025) ... Scrive ilsussidiario.net

serie c latina beneventoSerie C / Diretta Latina-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE - Benevento, le formazioni ufficiali LIVE proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie C Latina Benevento