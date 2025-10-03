Serie B Nazionale Aukstikalnis Jackson e La mappa dei comunitari
La Serie B Nazionale che parla straniero racconta traiettorie cestistiche di atleti e storie di uomini tra loro diverse, ma tutte ugualmente appassionanti. Da quando la terza serie cestistica nazionale ha riaperto le porte ai giocatori non di formazione italiana (uno per ogni squadra e con passaporto comunitario) si è visto un po’ di tutto: ex vincitori di euroleghe, caudillos provenienti da oltreoceano alla conquista del basket del "bel paese", giovani di belle speranze e giocatori arrivati da leghe semi-sconosciute che fra B e A2 hanno trovato la loro dimensione. E’ il caso dei due comunitari approdati in estate sulle due opposte sponde cestistiche di Montecatini Terme: Lukas Aukstikalnis e Darryll Joshua Jackson hanno entrambi vinto l’ultimo campionato con le loro rispettive squadre e da anni ormai sono delle vere e proprie star della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - nazionale
Serie b nazionale. Il Dany si avvicina al talento Novori. Prestito da Pistoia
Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi fa il colpo. Arriva l’ala/centro Lorenzetti
NEXT MATCH Lega Nazionale Pallacanestro – Serie B Nazionale, IIIª giornata Domenica 5 ottobre – ore 18 Palatenda, Largo Caduti sul Lavoro 2 – Piombino (LI) San Giobbe Basket Biglietti disponibili su ciaotickets, https://www.ciaotickets.com Vai su Facebook
Serie B Nazionale. Aukstikalnis, Jackson e.... La mappa dei comunitari - La Serie B Nazionale che parla straniero racconta traiettorie cestistiche di atleti e storie di uomini tra loro diverse, ma tutte ugualmente appassionanti. Scrive sport.quotidiano.net
Serie B Nazionale. Fabo Herons, Aukstikalnis è arrivato in città - In Serie A2 Lukas Aukstikalnis non ci ha mai giocato, pur avendola sfiorata più volte e conquistata sul campo a maggio scorso con la Liofilchem Roseto. lanazione.it scrive