La Serie B Nazionale che parla straniero racconta traiettorie cestistiche di atleti e storie di uomini tra loro diverse, ma tutte ugualmente appassionanti. Da quando la terza serie cestistica nazionale ha riaperto le porte ai giocatori non di formazione italiana (uno per ogni squadra e con passaporto comunitario) si è visto un po’ di tutto: ex vincitori di euroleghe, caudillos provenienti da oltreoceano alla conquista del basket del "bel paese", giovani di belle speranze e giocatori arrivati da leghe semi-sconosciute che fra B e A2 hanno trovato la loro dimensione. E’ il caso dei due comunitari approdati in estate sulle due opposte sponde cestistiche di Montecatini Terme: Lukas Aukstikalnis e Darryll Joshua Jackson hanno entrambi vinto l’ultimo campionato con le loro rispettive squadre e da anni ormai sono delle vere e proprie star della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale. Aukstikalnis, Jackson e.... La mappa dei comunitari