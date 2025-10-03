Serie A2 Risentimento alla coscia | salterà almeno due confronti con Cividale e Urania Milano Fortitudo si ferma anche Mazzola E Caja adesso ha i lunghi contati

Tegola Fortitudo. E’ stato un inizio difficile sul fronte infortuni. Perso per tutto l’anno il centro Lorenzo Benvenuti, ai box da oltre un mese e mezzo Simon Anumba, Attilio Caja dovrà rinunciare anche Valerio Mazzola. L’ala biancoblù ha accusato un risentimento alla coscia sinistra, che lo porterà a osservare un periodo di terapia e di lavoro individuale. Una tegola per un reparto lunghi che conta solo sulla presenza di Paulius Sorokas e Samuele Moretti e che, salvo il recupero forzato di Anumba, non ha a tutti gli effetti alternative se non quella di Matteo Barbieri, 22 anni lungo ex giovanili Virtus, a referto nelle prima due sfide di campionato, ma non utilizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

