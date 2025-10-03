Serie A Verona-Sassuolo 0-1 | decide Pinamonti

Secondo successo di fila per il Sassuolo che fa suo l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani hanno superato in trasferta il Verona di misura (0-1). Decisivo Pinamonti, che insacca sulla ribattuta dopo il rigore sbagliato (71?). In classifica il Sassuolo sale a 9 punti e aggancia Inter, Atalanta e Cremonese. Secondo ko di fila per l’Hellas che resta fermo a quota 3 con la Fiorentina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

