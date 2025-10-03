Serie A Verona-Sassuolo 0-1 | decide Pinamonti
Secondo successo di fila per il Sassuolo che fa suo l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani hanno superato in trasferta il Verona di misura (0-1). Decisivo Pinamonti, che insacca sulla ribattuta dopo il rigore sbagliato (71?). In classifica il Sassuolo sale a 9 punti e aggancia Inter, Atalanta e Cremonese. Secondo ko di fila per l’Hellas che resta fermo a quota 3 con la Fiorentina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: serie - verona
Serie A, da Verona arriva una sfida dal nuovo difensore Unai Núñez: «Non vedo l’ora di affrontare Inter, Milan e Juve»
Unai Nunez si presenta come nuovo difensore dell’Hellas Verona e punta subito in alto: «Entuasiasta di essere qui in Serie A, non vedo l’ora di…». Tra i suoi desideri c’è anche la Juve
Verona-Fiorentina 1-0 | Punti salienti | Late Strike Seals Surprise Vint per Verona | Serie A 2024/25
Serie A, l'anticipo del venerdì: Verona-Sassuolo 0-1 Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter-milan- - facebook.com Vai su Facebook
? SERIE A 6^ GIORNATA #ASRomaClubVerona #RCV #ASRoma #ASR #SerieA - X Vai su X
Pagelle Verona-Sassuolo 0-1: Pinamonti da leader, Muric vola, Fourneau si "rimangia" un rigore - Il Sassuolo batte il Verona e conquista la seconda vittoria di fila in Serie A. sport.virgilio.it scrive
Serie A, il Sassuolo batte il Verona 1-0 al Bentegodi - La squadra di Fabio Grosso in trasferta porta a casa tre punti grazie a un gol di Pinamonti ... Da tg24.sky.it