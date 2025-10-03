Serie A | riparte il campionato dopo la sbornia europea…

Gbt-magazine.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A torna con una sesta giornata particolarmente intensa. Prima della prossima sosta per le Nazionali. Le big si affrontano già in scontri diretti e ci sono match di grande interesse per la zona salvezza e per le squadre che vogliono riscattarsi. Il calendario conferma il classico schema degli anticipi e posticipi nella stagione: un anticipo il venerdì sera alle 20:45, tre gare al sabato (alle 15:00, 18:00 e 20:45), e infine cinque partite la domenica (12:30, 15:00×2, 18:00, 20:45). Un lungo weekend di calcio e spettacolo quello che ci attende e che ci guiderà alla prossima sosta per le nazionali con qualche risposta in più su quello che sarà la sorte del campionato di serie, mai come quest’anno più che mai incerto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

serie a riparte il campionato dopo la sbornia europea8230

© Gbt-magazine.com - Serie A: riparte il campionato dopo la sbornia europea…

In questa notizia si parla di: serie - riparte

Serie A, si riparte con il Derby d’Italia

Corriere dello Sport – Calciomercato, il portiere che segnò un gol dalla sua porta riparte dalla Serie C

Immobile riparte da Bologna: «Avevo bisogno di queste motivazione che la Serie A di sa dare»

serie riparte campionato dopoSerie B, Reggiana-Spezia: aquilotti in cerca di riscatto dopo un avvio complicato - Dopo le gare del weekend il campionato cadetto riparte in questo martedì 30 settembre. Lo riporta tuttomercatoweb.com

serie riparte campionato dopoSerie A, Fiorentina-Roma: i giallorossi vogliono ripartire dopo il ko in Europa League - La Fiorentina ospita la Roma al Franchi: fischio d'inizio domenica alle 15. Da agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Riparte Campionato Dopo