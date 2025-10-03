Serie A | riparte il campionato dopo la sbornia europea…
La Serie A torna con una sesta giornata particolarmente intensa. Prima della prossima sosta per le Nazionali. Le big si affrontano già in scontri diretti e ci sono match di grande interesse per la zona salvezza e per le squadre che vogliono riscattarsi. Il calendario conferma il classico schema degli anticipi e posticipi nella stagione: un anticipo il venerdì sera alle 20:45, tre gare al sabato (alle 15:00, 18:00 e 20:45), e infine cinque partite la domenica (12:30, 15:00×2, 18:00, 20:45). Un lungo weekend di calcio e spettacolo quello che ci attende e che ci guiderà alla prossima sosta per le nazionali con qualche risposta in più su quello che sarà la sorte del campionato di serie, mai come quest’anno più che mai incerto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: serie - riparte
Serie A, si riparte con il Derby d’Italia
Corriere dello Sport – Calciomercato, il portiere che segnò un gol dalla sua porta riparte dalla Serie C
Immobile riparte da Bologna: «Avevo bisogno di queste motivazione che la Serie A di sa dare»
Riparte la #LBASerieA @UnipolCorporate, siete pronti? TUTTI I MATCH SONO SU LBATV, abbonati subito https://bit.ly/LBATVF2fb #TuttoUnAltroSport #Unipol #Unipolsai #SempreUnPassoAvanti - X Vai su X
- Su DAZN riparte la Serie A Women 2025/26, pronta a regalare emozioni, nuove sfide e grandi rivalità, da vivere partita dopo partita - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Reggiana-Spezia: aquilotti in cerca di riscatto dopo un avvio complicato - Dopo le gare del weekend il campionato cadetto riparte in questo martedì 30 settembre. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Serie A, Fiorentina-Roma: i giallorossi vogliono ripartire dopo il ko in Europa League - La Fiorentina ospita la Roma al Franchi: fischio d'inizio domenica alle 15. Da agimeg.it