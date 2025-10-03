Serie A | riparte il campionato dopo la sbornia europea…

La Serie A torna con una sesta giornata particolarmente intensa. Prima della prossima sosta per le Nazionali. Le big si affrontano già in scontri diretti e ci sono match di grande interesse per la zona salvezza e per le squadre che vogliono riscattarsi. Il calendario conferma il classico schema degli anticipi e posticipi nella stagione: un anticipo il venerdì sera alle 20:45, tre gare al sabato (alle 15:00, 18:00 e 20:45), e infine cinque partite la domenica (12:30, 15:00×2, 18:00, 20:45). Un lungo weekend di calcio e spettacolo quello che ci attende e che ci guiderà alla prossima sosta per le nazionali con qualche risposta in più su quello che sarà la sorte del campionato di serie, mai come quest’anno più che mai incerto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

