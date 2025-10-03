Serie A Lazio-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

Sabato 4 ottobre alle ore 15 l’Olimpico di Roma sarà teatro di Lazio-Torino, incontro valido per la sesta giornata di Serie A. Una partita che per i granata ha il sapore di banco di prova: di fronte ci sarà infatti la squadra di Sarri, alla ricerca di certezze e punti, ma che in casa storicamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it