Serie A Futsal 2025 2026 | Sandro Abate espugna Cosenza con un rocambolesco 5-4

COSENZA, 3 Ottobre 2025 — La Sandro Abate Five Soccer ha battuto per 5-4 la Pirossigeno Cosenza Futsal nella seconda giornata del campionato di Serie A KINTO 20252026.L’incontro si è disputato al PalaPirossigeno di Cosenza. La squadra ospite ha prevalso con una rete di scarto in una partita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it