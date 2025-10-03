Serie A AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend
A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDIC. 🔗 Leggi su Digital-news.it
