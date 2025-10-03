Torna in campo oggi 3 ottobre la serie A 20252026. Il primo anticipo è Verona-Sassuolo, in programma al Bentegodi alle 20.45. In programma anche due partite di cartello, Fiorentina-Roma e Juventus-Milan. L’Inter riceve a San Siro la Cremonese, con i nerazzurri che non possono sbagliare se vogliono restare agganciati alla vetta della classifica. Chivu: “L’Inter ha trovato l’equilibrio”. Alla vigilia di Inter-Cremonese, parla l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu: “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. C’è più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché io parto dal fatto di non subire gol, di essere una squadra organizzata, con tanta voglia di non subire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A 2025/2026, oggi Verona-Sassuolo: tutte le partite della sesta giornata