Serie A 2025 2026 oggi Verona-Sassuolo | tutte le partite della sesta giornata
Torna in campo oggi 3 ottobre la serie A 20252026. Il primo anticipo è Verona-Sassuolo, in programma al Bentegodi alle 20.45. In programma anche due partite di cartello, Fiorentina-Roma e Juventus-Milan. L’Inter riceve a San Siro la Cremonese, con i nerazzurri che non possono sbagliare se vogliono restare agganciati alla vetta della classifica. Chivu: “L’Inter ha trovato l’equilibrio”. Alla vigilia di Inter-Cremonese, parla l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu: “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. C’è più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché io parto dal fatto di non subire gol, di essere una squadra organizzata, con tanta voglia di non subire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: serie - oggi
Philips serie 5000: rasatura di qualità oggi in offerta su Amazon
Roma fra i pali: oggi la firma di Svilar, Gollini offerto in Serie A
Innocence, la serie turca da oggi in tv: trama, cast, quante puntate sono
?”Errori da Serie D, questo Bari oggi vale meno dei tre punti che ha”: l’analisi di Antonello Raimondo della Gazzetta del Mezzogiorno ? - facebook.com Vai su Facebook
La Serie A1 Volley riparte dalla Courmayeur Cup: oggi si svolgerà la finale per il terzo posto e seguita dalla finalissima #valledaosta #news #volley #CourmayeurCup #serieA - X Vai su X
Serie A 2025/2026, il sesto turno si apre stasera con Hellas Verona-Sassuolo - Al termine della gara la seconda sosta stagionale per le nazionali ... Riporta calciocasteddu.it
Squalificati 6^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completo - Concluse la 5^ giornata di Serie A e le notti europee delle italiane, sarà subito la ... Come scrive fantamaster.it