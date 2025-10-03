Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. VENERDI 3 OTTOBRE 2025 Ore 20:45. Hellas Verona-Sassuolo – in diretta su DAZN. Telecronaca di Alessandro Iori ed Alessandro Budel. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW. SABATO 4 OTTOBRE 2025 Ore 15:00. Lazio-Torino – in diretta su DAZN 1. Telecronaca di Dario Mastroianni e Cristian Brocchi. Parma-Lecce – in diretta su DAZN 2. Telecronaca di Ricky Buscaglia. Ore 18:00. Inter-Cremonese – in diretta su DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SERIE A 2025/2026: LE PARTITE DELLA 6° GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA