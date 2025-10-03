Serena Bortone torna su Rai 1 nel Bar Centrale della Isoardi

A più di due anni di distanza, Serena Bortone torna su Rai 1. Nessuna conduzione in vista per l’ex padrona di casa di Oggi è un altro giorno, ma un posto come opinionista fissa. A riaccogliere la Bortone sarà Elisa Isoardi nel suo Bar Centrale, nuovo programma in partenza domani pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle 14 su Rai 1. La giornalista torna, dunque, in onda nella fascia post TG1, ma al sabato. Il suo Oggi è un altro giorno, infatti, occupava quello slot dal lunedì al venerdì, prima di essere chiuso nel 2023, nonostante i buoni ascolti, per far spazio a La Volta Buona di Caterina Balivo. Proprio la Balivo, ieri, dopo che la Isoardi ha pubblicato sui suoi social alcuni frammenti della conferenza stampa di presentazione del programma, ha commentato così: Ma chi è Serena? Così mi preparo per domani Intanto, per Serena, quello di domani sarà un ritorno in TV dopo oltre un anno di assenza (eccezion fatta per qualche ospitata a La7), dopo la chiusura di Che sarà. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Serena Bortone torna su Rai 1 nel Bar Centrale della Isoardi

