Serbia migliaia di giovani in piazza contro governo accusato di corruzione

Tv2000.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Serbia migliaia di giovani scendono in piazza per manifestare contro il governo. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Serbia, migliaia di manifestanti in piazza: le immagini degli scontri

