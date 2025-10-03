Serbia migliaia di giovani in piazza contro governo accusato di corruzione

In Serbia migliaia di giovani scendono in piazza per manifestare contro il governo. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Serbia, migliaia di giovani in piazza contro governo accusato di corruzione

In questa notizia si parla di: serbia - migliaia

Serbia, migliaia di manifestanti in piazza: le immagini degli scontri

Nella grande parata militare di sabato la Serbia ha messo mostra la sua complessa politica estera, bilanciando le sue ambizioni di adesione all'Ue con gli accordi di armi con Cina, Israele e Russia. Ma è stata anche una risposta alla parata della Croazia degli - facebook.com Vai su Facebook

Il Nepal nel caos: migliaia di giovani in piazza, morti e feriti. Bruciata la sede del Parlamento - Caos in Nepal, con morti, feriti e palazzi istituzionali dati alle fiamme per le proteste di migliaia di giovani contro il blocco dei social media e la corruzione dilagante. unionesarda.it scrive