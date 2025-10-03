Serbia | funzionaria elogia lo sviluppo della Cina e il suo ruolo globale

Marina Ragus, vicepresidente dell’Assemblea nazionale serba, ha elogiato lo straordinario sviluppo della Cina negli ultimi decenni e il suo ruolo crescente nella governance globale. In una recente intervista con Xinhua ha inoltre espresso la speranza di una cooperazione piu’ profonda tra i due Paesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657813665781362025-10-03serbia-funzionaria-elogia-lo-sviluppo-della-cina-e-il-suo-ruolo-globale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

