Sequestro preventivo e confisca | confronto d’eccellenza al Tribunale di Avellino

Si è svolto oggi, presso l’Aula Magna "Rosario Livatino" del Tribunale di Avellino, un importante convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Avellino sul tema del sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.L’incontro ha visto la partecipazione di avvocati, magistrati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it