Sequestrati 11mila prodotti non sicuri in un negozio

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undicimila prodotti già pronti sugli scaffali per la vendita al pubblico, ma risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e italiana sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Lodi all'interno di un negozio.Prodotti non sicuriI finanzieri hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

