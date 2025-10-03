' Sentinelle' notturne della sicurezza in centro tornano gli street tutor | Integrano il lavoro della Polizia Locale
Da domani, sabato 4 ottobre, fino al 31 dicembre tornano in centro città gli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. È questa un’azione consolidata e apprezzata dagli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
