Sentieri d’arte Gli incontri con la storia

A Vaiano, torna a grande richiesta Sentieri dell’Arte, il corso di storia dell’arte organizzato dalla Biblioteca comunale Basaglia di Vaiano e della Fondazione Cdse. Un ciclo di tre incontri tenuto da Alessia Cecconi, storica dell’arte e direttrice della Fondazione Cdse; le lezioni, gratuite e aperte a tutti, saranno arricchite da scaffali tematici in biblioteca e proposte di lettura a cura della bibliotecaria Lucia Pugi. Il tema di quest’anno del corso è "Pittura e paesaggio da Leonardo ai Macchiaioli" ed è dedicato all’evoluzione della rappresentazione del paesaggio dal Rinascimento all’Ottocento, con un’attenzione particolare al patrimonio artistico del territorio, agli scritti d’artisti, romanzieri e viaggiatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it